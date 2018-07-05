أسعار الذهب اليوم الخميس 5-7-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 5-7-2018، بعد ارتفاعها أمس بقيمة 3 جنيهات عقب موجة من التراجع المتواصل نتيجة انخفاض كبير فى سعر الذهب عالميا.

تعافى الأوقية

وتعافت أوقية الذهب خلال مستهل تعاملات أمس لترتفع أكثر من 10 دولارات مسجلة 1256 دولارا للأوقية، نتيجة الإقبال على شراء المعدن النفيس، لكنها تراجعت اليوم بقيمة دولارين فقط وهو ما لم يؤثر فى سعر الذهب محليا.

سعر الذهب اليوم فى مصر سجل استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 629 جنيها قابلة للزيادة وفق توقعات تجار سوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 539 جنيها

عيار 21 : 629 جنيها

عيار 24: 718 جنيها

الجنيه الذهب : 5032 جنيها

الأوقية: 1254 دولارا

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيها واحدا، ولا يوجد أى تفاوت ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

مبيعات الذهب فى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 تراجعت بنسبة 30% قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، بحسب حديث إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، والذى أكد أن السوق يعانى بصورة كبيرة نتيجة انخفاض المبيعات.