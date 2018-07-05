أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

كتب إبراهيم حسان

كشف عدد من أبطال المصارعة، الحاصلين على عدد من الميداليات فى دورة ألعاب البحر المتوسط، عن رواتبهم من اتحاد المصارعة، موضحين أنهم يتقاضوا راتبا قدره 900 جنيه فقط، رغم أن الفرد منهم ينفق مبلغ 5000 جنيه على "الفيتامينات" التى تحتاجها أجسامهم.

وقال العميد عصام النوار، رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، خلال حواره ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر قناة CBC، إن الحذاء الذى يلعب به المصارع فقط يكلفه 2000 جنيه، بجانب المصروفات الأخرى التى يتكلفها اللاعبون على نفقتهم الشخصية، رغم الراتب الضئيل الذى يتقاضونه من الاتحاد.

وأضاف النوار، أن المنتخب القومى للمصارعة يتكون من 30 لاعبا، منهم 10 مصارعة رومانى، و10 مصارعة حرة، و10 فتيات، وسافر منهم فقط 10 إلى دورة ألعاب البحر المتوسط، بسبب ترشيد النفقات الخاصة بالسفر والإقامة.

وقال هيثم محمود، صاحب الميدالية الذهبية فى المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2018، إن أسرته بالكامل يمارسون لعبة المصارعة، وتابع: "فى إخواتى أكبر واحد عمل بطولات جمهورية، وتانى واحد بطل الجمهورية ودخل منتخب مصر، والتالت نفس الموضوع، وأنا كملت وعملت إنجازات فيها".

وأوضح أن المنتخب حصل على 100 ألف جنيه رغم تحقيقه ميداليات ذهبية فى بطولة المصارعة للدورة السابقة، رغم أنه يصرف الكثير من الأموال على النفقات الخاصة باللاعبين.