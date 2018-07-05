video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

الخميس، 05 يوليه 2018 10:28 م
أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو) أبطال المصارعة بدورة العاب البحر المتوسط
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

كشف عدد من أبطال المصارعة، الحاصلين على عدد من الميداليات فى دورة ألعاب البحر المتوسط، عن رواتبهم من اتحاد المصارعة، موضحين أنهم يتقاضوا راتبا قدره 900 جنيه فقط، رغم أن الفرد منهم ينفق مبلغ 5000 جنيه على "الفيتامينات" التى تحتاجها أجسامهم.

وقال العميد عصام النوار، رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، خلال حواره ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر قناة CBC، إن الحذاء الذى يلعب به المصارع فقط يكلفه 2000 جنيه، بجانب المصروفات الأخرى التى يتكلفها اللاعبون على نفقتهم الشخصية، رغم الراتب الضئيل الذى يتقاضونه من الاتحاد.

وأضاف النوار، أن المنتخب القومى للمصارعة يتكون من 30 لاعبا، منهم 10 مصارعة رومانى، و10 مصارعة حرة، و10 فتيات، وسافر منهم فقط 10 إلى دورة ألعاب البحر المتوسط، بسبب ترشيد النفقات الخاصة بالسفر والإقامة.

وقال هيثم محمود، صاحب الميدالية الذهبية فى المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2018، إن أسرته بالكامل يمارسون لعبة المصارعة، وتابع: "فى إخواتى أكبر واحد عمل بطولات جمهورية، وتانى واحد بطل الجمهورية ودخل منتخب مصر، والتالت نفس الموضوع، وأنا كملت وعملت إنجازات فيها".

وأوضح أن المنتخب حصل على 100 ألف جنيه رغم تحقيقه ميداليات ذهبية فى بطولة المصارعة للدورة السابقة، رغم أنه يصرف الكثير من الأموال على النفقات الخاصة باللاعبين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوليمبية تدعو رئيس الوزراء لحضور تكريم أبطال البحر المتوسط

المصارعة

اتحاد المصارعة

دورة العاب البحر المتوسط

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة