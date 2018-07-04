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30 أغسطس .. الحكم على متهم بـ"حصار محكمة مدينة نصر"

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:53 م
30 أغسطس .. الحكم على متهم بـ"حصار محكمة مدينة نصر" المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى جلسة إعادة إجراءات محاكمته فى قضية "حصار محكمة مدينة نصر"، لـ  30 أغسطس للنطق بالحكم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد المتهم وآخرين.
 
أسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.
 
 

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معهد أمناء الشرطة

حصار محكمة مدينة نصر

المستشار شبيب الضمرانى




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