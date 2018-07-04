12.5 مليار جنيه محفظة التجزئة لـ"إى جى بنك".. وخطة لزيادة الفروع

قال نضال عصر، الرئيس التنفيذى لـ"إيجى بنك"، أن حجم محفظة التجزئة المصرفية، بمصرفه، بنهاية الربع الأول من العام الجارى بلغ 12.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ خلال اﻟﺮﺑﻊ اﻷول بلغ 4.6 مليار ﺟﻨﻴﻪ.

وأضاف نضال عصر، الرئيس التنفيذى لـ"إيجى بنك"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد فروع البنك وصل إلى 50 فرعًا، فى مايو 2018، تنتشر فى القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات مثل الإسكندرية، أسيوط، بورسعيد، دمياط والمنصورة، مؤكدًا أن هناك خطة لزيادة شبكة الفروع فى الفترة القادمة.

ولفت نضال عصر، الرئيس التنفيذى لـ"إيجى بنك"، إلى أنه فى إطار حرص "إى جى بنك" على استمرار مساعيه لدعم قطاع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، قام البنك بإنشاء حاضنة أعمال MINT والتى تعتبر أول وأهم برنامج يقوم البنك بإطلاقه تحت مظلة MINT للخدمات غير المالية، حيث تقوم حاضنة أعمال MINT بحضانة 10 شركات ناشئة على الأقل كل دورة حيث تستهدف تشغيل دورتين فى السنة، وتشمل الدورة الواحدة محاضرات فى جميع المجالات مثل إدارة الأمور المالية والتسويقية والإدارية والقانونية، وذلك من خلال أخصائيين وخبراء فى مختلف المجالات.

أما عن حجم التمويل فهذه المبادرة هى عبارة عن دعم تدريبات مكثفة لتسريع معدل نمو الشركات الناشئة المؤهلة لطرح منتجاتها بهدف النهوض بمستواها، كما يقدم MINT ورش عمل وبرامج تدريبية أخرى للعملاء وغير العملاء. تعد هذه المبادرة أول مبادرة يطلقها أحد البنوك فى مصر لتتجاوز حدود تقديم خدمات بنكية بحيث تمثل منصة متخصصة تتيح المجال للشباب ورواد الأعمال لتطوير قدراتهم وتقديمهم إلى عالم الأعمال المصرفية بطريقة مبتكرة، وهو ما يهدف من خلاله البنك إلى خلق ارتباط مؤثر وفعال مع أصحاب العقول الشابة والمبدعة بهدف تحقيق تواصل ملهم يعزز التعليم المتبادل ويسهم فى بلورة مستقبل يمثل مصدر فخر للجميع.

وفى إطار حرص "إى جى بنك" على استمرار مساعيه لدعم قطاع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، نظم البنك احتفالية تخريج أول دفعة من رواد الأعمال الذين تلقوا تدريباً مكثفاً على مدار الأشهر الـ3 الماضية من خلال حاضنة أعمالMINT، حيث شمل التدريب محاضرات فى جميع المجالات مثل إدارة الأمور المالية والتسويقية والإدارية والقانونية وذلك من خلال أخصائيين وخبراء فى مختلف المجالات.

وأتاحت الاحتفالية الفرصة لعرض المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركات الناشئة مع تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة والعوائد المتوقعة للاستمرار والنمو فى السوق، مع استعراض مراحل التدريب والتطور التى مرت بها كل شركة على مدار الأشهر الثلاث الماضية. بينما أتاحت الجلسة الختامية المجال للشركات الناشئة والمستثمرين والشركاء المحتملين وجميع المشاركين فى الحدث للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم، بهدف بناء علاقات وشراكات دائمة.

وفى هذا السياق، صرح إى جى بنك أن الاحتفالية تمثل فعالية الإطلاق الرسمى لحاضنة أعمال MINT وأن إنشاء الحاضنة من جانب البنك يدلل على جدية البنك بخصوص محورية قطاع الشباب فى رؤيته واستراتيجيته، حيث أنها تمثل أول مبادرة يطلقها أحد البنوك فى مصر لتتجاوز حدود تقديم خدمات بنكية بحيث تمثل منصة متخصصة تتيح المجال للشباب ورواد الأعمال لتطوير قدراتهم وتقديمهم إلى عالم الأعمال المصرفية بطريقة مبتكرة. وهو ما يهدف من خلاله البنك إلى خلق ارتباط مؤثر وفعال مع أصحاب العقول الشابة والمبدعة بهدف تحقيق تواصل ملهم يعزز التعليم المتبادل ويسهم فى بلورة مستقبل يمثل مصدر فخر للجميع.

ونتيجة لاقتران مفهومى ريادة الأعمال والابتكار بالشباب، فقد قام البنك بإنشاء حاضنة أعمال MINT والتى تعتبر أول وأهم برنامج يقوم البنك بإطلاقه تحت مظلة MINT للخدمات غير المالية، وذلك من خلال تصميم برنامج مكثف لتسريع معدل نمو الشركات الناشئة المؤهلة لطرح منتجاتها بهدف النهوض بمستواها.

وحرص ممثلو البنك على توجيه الشكر إلى جميع القائمين على تقديم الاستشارات والتوجيه للشركات الناشئة والسادة المُحَكّمين والشركاء الذين ساهموا فى جعل الدورة الأولى للحاضنة ناجحة بما قدموه من وقت وجهد نابع من إيمانهم بالقيمة والأثر الإيجابى المتحقق.

ويأتى ذلك بالتوافق مع خطة "إى جى بنك" المستقبلية التى تستهدف ضمان الشمول المالى لقطاع الشباب وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية وإتاحة خدمات غير البنكية وتطوير قدرتهم فى التواصل مع مستثمرين، بهدف إعطاء الفرصة للشباب المُبدع للمساهمة فى الاقتصاد المصرى الذى سيعتمد فى الفترة القادمة فى الاساس على المشروعات الصغيرة.

وتعتبر "MINT Incubator" واحدة من أكبر حاضنات أعمال الشباب فى مصر والشرق الأوسط، تهدف إلى تطوير المهارات العلمية والعملية والفنية والتسويقية وتعزيز القدرة المالية للشركات الناشئة، دون الاقتصار على تقديم الخدمات البنكية. وقد أطلق "إى جى بنك" حاضنة الأعمال بالشراكة معCairo Angels. وبرنامج حاضنة الأعمال MINT هو برنامج مكثف لمدة 3 أشهر، تم تصميمه للشركات التى لديها منتج بالفعل وليس مجرد فكرة حيث تهدف الحاضنة إلى إتاحة الفرصة للشركات الناشئة لتنمية أعمالها والنهوض بمستواها لتتمكن من جذب الاستثمارات.

وأطلقت حاضنة الأعمال دورتها التدريبية الأولى فى أوائل شهر مارس من العام الحالى بهدف تقديم الدعم لعدد 10 شركات ناشئة واعدة، وقع الاختيار عليها من بين ما يزيد على 120 شركة تقدمت بطلبات الحصول على الدعم والتدريب.

واستفادت الدفعة المتخرجة من الشركات الناشئة من سلسلة من ورش العمل المكثفة التى يقدمها "إى جى بنك" وشركاؤه فى المجالات الرئيسية التى تهدف إلى تسريع وتيرة أعمال الشركة الناشئة وتعزيز مهارات فريق العمل بها، وتتضمن شرح آليات التمويل والمبيعات والتسويق والمحاسبة والقانون والحوكمة والترويج للعلامة التجارية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد قائد فريق استشارى لكل شركة ناشئة تم اختياره بحيث يمتلك خلفية علمية ومهنية ذات صلة بنشاط الشركة، لتقديم الدعم والاستشارات والتوجيه على مدار مختلف مراحل البرنامج.