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الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:40 م
خالد صلاح
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وفد طبى مصرى يصل بوروندى لتدريب طاقم الأطباء بالمستشفى العسكرى فى بوجمبورا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:53 م
وفد طبى مصرى يصل بوروندى لتدريب طاقم الأطباء بالمستشفى العسكرى فى بوجمبورا هالة زايد وزيرة الصحة
بوجومبورا أ ش أ
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وصل إلى بوروندى، الأربعاء، الوفد الطبى المصرى الموفد من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتدريب طاقم الأطباء والممرضين بكل من المستشفى العسكرى والمستشفى الشرطى فى بوجمبورا على عملية الغسيل الكلوى والأجهزة الخاصة به لبدء تشغيل مركزى الغسيل الكلوى المصريين بكلا المستشفيين.

وذكرت سفارة مصر ببوجمبورا، اليوم الاربعاء ، أن هذا يعد هو أول تدريب ميدانى متاح فى هذا التخصص فى بوروندي.. لافتة إلى أن هذا الوفد الطبى يعد هو الوفد الثانى الذى يصل بوروندى عقب الوفد الفنى الذى قام بتركيب وتشغيل وحدتى معالجة المياه وست وحدات الغسيل الكلوى بالمركزين المصريين الجديدين للغسيل الكلوى فى كلا المستشفيين مارس 2018.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية قد قام بإفتتاح مركزى الغسيل الكلوى بكل من المستشفى العسكرى والمستشفى الشرطى فى بوجمبورا أثناء زيارته لبوجمبورا (17-18 إبريل الماضى).

جدير بالذكر أن مركزى الغسيل الكلوى بكل من المستشفى العسكرى والمستشفى الشرطى فى بوجمبورا قد استقبلا خلال الفترة الأخيرة شحنات من المساعدات الطبية مكونة من محاليل طبية وفلاتر و150 قسطرة متنوعة والملح الخاص وغيره من مستلزمات عملية الغسيل الكلوى بما يضمن توفير علاج مجانى بشحنة وزنها اكثر 3 أطنان موزعة على مركزى الغسيل الكلوى بكلا المستشفيين.

 


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