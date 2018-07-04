وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولى زيادة الاستثمار بالزراعة والصادرات

كتب ــ عز النوبى

استعرض الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و" اشيش خانا" رئيس برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وفاطمة الزهراء عجلان مسئول قطاع الزراعة بالبنك، خطة قطاعي البنية التحتية والاستثمار الزراعي بالقطاع الخاص والتي تم إعدادها من قبل البنك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، بحضور الدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في القطاع الزراعي.

وأعرب أبوستيت عن ترحيبه البالغ بتكثيف التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الدولي، لإيجاد سبل الدعم الجديدة المحتملة لإعداد برنامج يساهم في النهوض بالقطاع الزراعي، وتنمية الريف وفقا لأولويات الوزارة والتي يأتي في مقدمتها تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والارتقاء بالدخول الصافية لهم.

وأشار وزير الزراعة إلى أن أولويات الوزارة أيضاً والتي يمكن للجهات المانحة العمل فى إطارها، هي: خلق فرص عمل للشباب، تنمية الصادرات الزراعية، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى قطاع الزراعة، فضلاً عن ترشيد استخدام المياه.

ومن جهتهم، أكد فريق عمل البنك الدولي على استعدادهم للعمل سويا لتقديم الدعم اللازم لوزارة الزراعة من أجل تحقيق هذه الأولويات، لافتين الى اهتمام البنك بتشجيع وتنمية القطاع الخاص.

وأشار مسئولو البنك إلى أن هناك توجها جديدا للعمل في منظومة للشراكة بين الحكومة كقطاع عام والقطاع الخاص والمتمثل في الشركات التي تعمل في مجالات الزراعة المختلفة مثل التصنيع الزراعي والصادرات الزراعية.