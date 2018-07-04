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وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لفرنسا - صور

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:44 م
وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لفرنسا - صور الفريق محمد زكى وزير الدفاع وفلورانس بارلى وزير القوات المسلحة الفرنسية
كتب زكى القاضى
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عاد الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى فرنسا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعرض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

والتقى القائد العام، بفلورانس بارلى وزير القوات المسلحة لجمهورية فرنسا، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

وأعرب الفريق محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما فى المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة. 

من جانبها، أشادت فلورانس بارلى بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين .

وخلال الزيارة، قام الفريق محمد زكى بزيارة رئاسة الأركان العامة ببيلارد والتقى الجنرال فرانسوا لوكنتير، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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