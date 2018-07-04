وزير الخارجية يلتقى وزير النقل والبنية الرقمية الألمانى

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى فى برلين اليوم الأربعاء، وزير النقل والبنية الرقمية الألمانى "أندرياس شوير".

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية نقل للوزير الألماني الرغبة المصرية في تدشين علاقة عمل جيدة معه على غرار العلاقة مع سلفه "الكسندر دوبرنت" والذي يشغل حالياً منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة لضمان تحقيق القدر المطلوب من التأمين للمطارات المصرية، لاسيما مطار شرم الشيخ، واستعرض في هذا الإطار الإجراءات التى تم اتخاذها لضمان أمن وسلامة الطيران فوق شبه جزيرة سيناء والإقلاع والهبوط في مطار شرم الشيخ.

وأضاف أبو زيد، أن الوزيرين ناقشا ايضاً التعاون بين البلدين في مجال إدارة وتشغيل المطارات وتخطيط وسائل النقل للأفراد والبضائع، وكذا المساهمة الالمانية في مشروعات البنية الاساسية والطرق في مصر، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ عام 2017 نحو 5.8 مليار يورو.

ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أكثر القطاعات الواعدة لزيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري علي نحو يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية.