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وزير الخارجية الروسى يجتمع بنظيره الأردنى لبحث الأوضاع فى جنوب سوريا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:20 ص
وزير الخارجية الروسى يجتمع بنظيره الأردنى لبحث الأوضاع فى جنوب سوريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
كتبت ريهام عبد الله
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يجتمع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بنظيره الأردنى أيمن الصفدى، لبحث مستجدات الأوضاع بجنوب سوريا، وفقا لما نشرته فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل منذ قليل.

فيما أعلنت الحكومة الأردنية، السبت الماضى، أن الجيش الأردنى أدخل مساعدات إنسانية إلى النازحين فى الداخل السورى وتحديدا فى درعا جنوب سوريا.

وقالت جمانة غنيمات وزير الدولة لشئون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "القوات المسلحة الأردنية بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى الأشقاء السوريين المتضررين جراء الأوضاع فى الداخل السورى".

 

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