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وزير الاتصالات: طرح مناقصة لعمل قياسات جودة خدمات المحمول

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:26 م
وزير الاتصالات: طرح مناقصة لعمل قياسات جودة خدمات المحمول المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جهاز تنظيم الاتصالات يتجه لطرح مناقصة حتى يعهد لشركة أو اثنين لعمل قياسات جودة الخدمة وإعطاء نتائج القياسات للجهاز لنشرها على موقعه الإلكترونى، أمام المستخدمين قريبا. 


وأضاف طلعت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  أن هذا القرار يرجع لأنه نقاط القياسات، المناطق التى يتم بها ذلك أصبحت كبيرة للغاية ولا يستطيع الجهاز وحده بعمل القياسات حيث كان قد اجتمع مع بعض مسئولى الجهاز وأكدوا له ذلك. 

 

وكانت شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية قد وقعت لائحة جزاءات جودة الخدمة تتضمن عقوبات مالية رادعة.

 

ويعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على توفير ترددات جديدة من شانها تحسين مستوى خدمات الاتصالات فى مصر.
 

وتوقف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن إصدار تقارير جودة الخدمة منذ مايو 2017،  وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبد الواحد فى مطلع ديسمبر الماضى لليوم السابع أن الجهاز سيقوم بعمل قياسات لنشر تلك التقارير فى يناير 2018 ولكن لم يتم نشر تلك التقارير و التى كان يقوم الجهاز بنشرها بشكل شهرى. 
 

 


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