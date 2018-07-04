وزيرة السعادة بالإمارات: سعادة المواطنين يجب أن تكون مهمة الحكومات الأولى

كتب : مصطفي عبد التواب

قالت عهود الرومى، وزيرة الدولة للسعادة وجوده الحياة بدولة الإمارات، إن التميز هو أداة رئيسية لتطوير عمل الحكومة لتحقيق السعادة للمجتمع، لأنه سعادة المواطنين يجب أن تكون المهمة الأولى لأى حكومة.

وأضافت الرومى خلال كلمتها بمؤتمر مصر للتميز الحكومى، أن دولة الامارات افتتحت مركز لبحث السعادة، مشيرا إلى أن ليس بالضرورة يرتفع مستوى السعادة بين المواطنين كلما ارتفاع الناتج المحلى.

وأوضحت أن الامم المتحدة حثت الدول على تطوير مؤشرات جديدة لقياس سعادة الشعوب، مشيرة إلى أنه بدون الأمن و الأمان والثقة العالية فى الحكومة والمجتمع لن يكون هناك سعادة للمواطني، مؤكده على أن المساندة والعطاء و الموازنة بين الحياة والعمل يعطيان جودة حياة عالية تضمن استدامة السعادة.

وأشارت إلى أن جودة الحياة هى إطار يربط عمل الحكومة بشكل متكامل، حيث لا تعمل الحكومة على القطاعات ولكن تعمل ومركز خطتها الإنسان، حيث لا يقتصر على سبيل المثال عمل الحكومة فى مجال الصحة على المستشفيات ولكن تعمل على ارتفاع الرياضة لدى الناس و طبيعة المناخ و الشكل الجمال للبيئة.

وتابعت الرومى على أن زيادة كفاءة الحكومة و الناتج المحلى وتعزيز ثقة المواطن فى الحكومة، كلها عناصر تدعم جودة الحياة للمواطن، وتدعم شعورهم بالسعادة.