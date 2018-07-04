وزراء الاستثمار والإنتاج الحربى والرياضة يتفقون على دعم مشروعات الشباب

كتب ــ زكى القاضى

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بصلاح سالم، لبحث التعاون بين الوزارات الثلاثة فى دعم مشروعات الشباب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم هذه المشروعات.

وبحث الاجتماع، متابعة معدل إنشاء مركز شباب نموذجى بحى الأسمرات على مساحة 11.5 فدان، بناء على البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة، حيث يشمل المركز (ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب، وتدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، وذلك فى ضوء الاهتمام برعاية الشباب والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة لصالح خدمة المواطن المصرى.

ذكر الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة تعمل على تطوير البنية الأساسية فى المنشآت الشبابية والرياضية، فى مختلف محافظات الجمهورية كبعد قومى هدفه حماية الشباب المصرى وتأهيلهم رياضيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تضع فى أولوياتها دعم المشروعات التى تخدم الشباب إيماناً بدورهم الحيوى فى بناء المجتمع، مشيرة بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إلى أهمية التعاون مع الصندوق فى دعم مشروعات الشباب خاصة فى حى الأسمرات.

وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع هو بداية لتطبيق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذى يعد رسالة واضحة لمساندة الشباب كما أنه داعم للمستثمر الصغير.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن خطة الوزارة هو تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز لتنمية المجتمع بحيث تشمل مكانا مخصصا للعلاج والفنون، مشيرا إلى أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الناحية الاستثمارية أثناء عملية التطوير، موضحا أن إنشاء مركز شباب حى الأسمرات يأتى ضمن خطة الوزارة لإنشاء مراكز شباب نموذجية على مستوى الجمهورية من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة للشباب فى مختلف المحافظات ونشر المراكز الرياضية فى المدن الجديدة ومن ضمنها حى الأسمرات.

وناقش الاجتماع، التعاون مع صندوق تحيا مصر فى مشروع وحدات الطعام المتنقلة، والتى يتم تنفيذها فى إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصرى من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية، وفى هذا الإطار،أوضحت د.سحر نصر، أن من أوليات الصندوق إقامة مشروعات خدمية و تنموية وتوفير فرص عمل للشباب بإقامة المشروعات وباعتبار ذلك هدفا اقتصاديا قوميا للقضاء على البطالة.







