وزارة الهجرة تعقد ورشة عمل الخميس لمتابعة نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

كتب محمود راغب

تعقد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورشة عمل غدا الخميس بمقر الوزارة مع ممثلى الجهات الحكومية، لمتابعة سير تنفيذ ما تحقق من نتائج من مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذى عقد بمدينة الأقصر خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضم 23 عالمًا مصريًا من أصحاب الإنجازات والخبرة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية، بحضور ممثليين عن كل من الرى والزراعة والتعليم والإنتاج الحربى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة نجحت فى إنجاز العديد من الملفات من خطتها خلال الفترة الماضية، من أهمها تنظيم 3 نسخ من مؤتمر "مصر تستطيع" حتى الآن، الذى كان من بينها عقد أول مؤتمر للمرأة المغتربة، مضيفة أن مؤتمرات "مصر تستطيع" تتماشى مع أهداف التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.

وأوضحت "مكرم" أن المؤتمرات تأتى مواكبة لأحداث هامة تشهدها مصر فالمؤتمر الأول كان يتعلق بقناة السويس، والثانى كان يتعلق بالمرأة المغتربة، والثالث الذى عقد بمدينة الأقصر اهتم بملف مياه النيل وركز على عدة محاور مهمة، من بينها الاستغلال الأمثل للمياه، وإمكانية الاستفادة القصوى منها في مشروعات ذات أبعاد اقتصادية وبيئية وتنموية بالدولة، كما تم اختيار موضوع المياه ليكون المحور الرئيسي للمؤتمر لكونه أحد أهم ملفات الأمن القومي وسر الحياة الذي يقوم عليه الوجود، والذي يستدعي أن نلتف جميعًا كمصريين في الداخل والخارج لاستكمال استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ولهذا جاء تنظيم هذه الورشة لبحث ما تحقق من توصيات في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" ومتابعة تنفيذ ما تبقى.

وأكدت وزيرة الهجرة، في ختام تصريحاتها، أن التفاعل الذى تشهده مؤتمرات "مصر تستطيع" يؤكد على حرص أبناء مصر في الداخل والخارج على المشاركة في تنمية مصر، فالخبراء المشاركون في المؤتمرات جاءوا بملفات ذات زخم مليئة بالخبرات، وهم على ثقة أنها ستكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة.