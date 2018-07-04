ننشر نسب نجاح العينات العشوائية لجيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة صباح اليوم الأربعاء الموافق 4/7/2018 نتيجة تقدير العينة العشوائية لامتحان مواد: (الجيولوجيا والعلوم البيئية – الرياضيات التطبيقية – الفلسفة والمنطق) وقد جاءت نتيجة تقدير العينة العشوائية لتلك المواد على النحو التالي:-

أولاً/ مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية:

* إجمالي أوراق العينة (11,221) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (10,304) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (476) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (91,8%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (92,96%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (3931) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (38,15%).

- حصول عدد (2308) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,40%).

- حصول عدد (1465) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14,22%).

ثانيًا/ مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا - الديناميكا):

* إجمالي أوراق العينة (4651) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (4116) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (160) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (88,5%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (88,07%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (1063) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (25,83%).

- حصول عدد (934) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,69%).

- حصول عدد (785) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (19,07%).

ثالثًا/ مادة الفلسفة والمنطق:

* إجمالي أوراق العينة (11,618) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (10,822) طالب/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (687) طالب/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (93,1%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (86,77%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (2586) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (23,90%).

- حصول عدد (2535) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (23,42%).

- حصول عدد (2037) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,82%).

وأشار حجازي إلى أنه سيتم الإعلان عن مؤشرات نتائج امتحانات المواد الدراسية بمجرد الانتهاء منها أولاً بأول، وأكد على إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها