نقل اربعة مسؤولين انفصاليين إلى سجن فى كاتالونيا

أ ف ب

نقل أربعة من تسعة مسؤولين كاتالونيين معتقلين لدورهم فى محاولة الانفصال، اليوم الأربعاء، إلى سجن فى الإقليم بعد قرار فى هذا الصدد أصدرته الحكومة الأسبانية بهدف تخفيف التوتر.

وقالت متحدثة باسم دائرة القضاء فى حكومة كاتالونيا الإقليمية، لفرانس برس "إنهم وصلوا" وينهون الترتيبات لدخول سجن ليدونرز، الذى يبعد 70 كلم شمال برشلونة.

والمسؤولون الاربعة السابقون هم النائب السابق للرئيس الكاتالونى أوريول يونكيراس وكل من يوردى سانشيز ويوردى كيكسار وراوول روميفا.

وفي خطوة للتهدئة قبل ايام من اجتماع رئيس الوزراء الاسباني الجديد بيدرو سانشيز والرئيس الكاتالونى الانفصالى كيم تورا، أعلنت مدريد الاثنين نقل ستة من تسعة مسؤولين انفصاليين مسجونين.

وفي وقت لاحق اليوم، سيتم نقل كارمى فوركاديل، الرئيسة السابقة للبرلمان الإقليمى، ودولورس باسا إلى سجن قريب من فيجويراس (140 كلم شمال شرق برشلونة).

واضافت المتحدثة أن المسؤولين السابقين الثلاثة الباقين سيتم نقلهم إلى كاتالونيا الأسبوع المقبل.