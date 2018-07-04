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مقتل 3 إرهابيين واعتقال 12 آخرين بعملية ثأر الشهداء فى العراق

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:52 م
مقتل 3 إرهابيين واعتقال 12 آخرين بعملية ثأر الشهداء فى العراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم "داعش" واعتقال 12 آخرين، إضافة إلى العثور على أسلحة ومتفجرات خلال عملية ثأر الشهداء.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، بيان لقائد القوات الفريق رائد شاكر جودت، جاء فيه : "أن قوات الشرطة الاتحادية انطلقت بعملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى ضمن عملية ثأر الشهداء وتأمين شرق طريق ديالى صلاح الدين وحققت نتائج كبيرة فى يومها الأول".

وأضاف البيان، أن القوات تمكنت من تفتيش 70 قرية وإلقاء القبض على 12 إرهابيًا والعثور على أسلحة ومتفجرات ودمرت أنفاقًا وأوكارًا للتنظيم، لافتا إلى أن قطعات اللواء الرابع فرقة مغاوير النخبة تمشط قرية المهافيف فى قضاء الحويجة وقتلت 3 عناصر من "داعش" ودمرت شبكة أنفاق شقية.

وأوضح البيان، أن قطعات اللواء الثالث مغاوير النخبة عثرت على مخزن للمخلفات الحربية والمتفجرات خلال تفتيش قرية الصخر فى قضاء الدبس.

وكان مركز الإعلام الأمنى العراقي، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، نتائج عملية "ثأر الشهداء" لتطهير مناطق شرق طريق ديالى – صلاح الدين، والتى انطلقت استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 


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