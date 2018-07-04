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الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:56 م
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مصلحة السجون تفرج عن 394 سجينا بموجب عفو رئاسى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:33 م
مصلحة السجون تفرج عن 394 سجينا بموجب عفو رئاسى مصلحة السجون - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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أفرجت مصلحة السجون عن 394 من نزلاء السجون و642 سجيناً إفراجا شرطيا استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018 .

 

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (394) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (642) نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى عدد (1036) مفرج عنهم.

 
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 


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