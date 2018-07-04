مصلحة السجون تفرج عن 394 سجينا بموجب عفو رئاسى

أفرجت مصلحة السجون عن 394 من نزلاء السجون و642 سجيناً إفراجا شرطيا استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018 .

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (394) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (642) نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى عدد (1036) مفرج عنهم.