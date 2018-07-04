مصرع عامل فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل على طريق الخطاطبة - كفر داوود، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق (الخطاطبة – كفر داوود) دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل بمقطورة، قيادة "أ.م.أ" مؤهل متوسط مقيم كفر الزيات غربية ودراجة نارية قيادة "ا.ع.م" ميكانيكى مقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة اختلال أداة القيادة بيد قائد الدراجة وسقوطها أسفل إطارات المقطورة، نجم عن الحادث وفاة مرافق قائد الدراجة "ع.ح.ح" عامل مقيم دائرة المركز متأثراً بإصابته.

وبالانتقال وسؤال قائدى المركبتين وشقيق المتوفى أفادوا بمضمون ما جاء، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.