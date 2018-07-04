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مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومى يعرض تجربته فى مؤتمر "التميز الحكومى"

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:35 ص
مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومى يعرض تجربته فى مؤتمر "التميز الحكومى" هدى الهاشمى مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومى
كتب مصطفى عبد التواب
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واصل مؤتمر مصر للتميز الحكومى، والمقام بقاعة المنارة الدولية للمعارض والمؤتمرات، فعالياته لليوم الثانى على التوالى.
 
وفى جلسة بعنوان "الابتكار الحكومى" ركزت هدى الهاشمى، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار فى قطاع الاستراتيجية والسياسات فى مكتب رئاسة مجلس الوزراء فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومى على أهمية الابتكار فى تحسين جودة الحياة ودوره الأساسى فى زيادة النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة مستويات الدخل.
 
هدى الهاشمى
هدى الهاشمى
 
وبدأت "الهاشمى" عرضها التقديمى خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 بتعريف الابتكار باعتباره سعى الأفراد والمؤسسات والحكومات الحثيث للتقدم عبر توليد أفكار مبتكرة واستحداث منتجات وخدمات وعمليات جديدة ترتقـى بجـودة الحيـاة. 
 
 
وحددت الهاشمى أهم عناصر الابتكار التى تشتمل على رأس المال البشرى والمؤسسات والبيئة التنظيمية إلى جانب المنتجات والخدمات المبتكرة والتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى البيئة التنافسية والمعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
 
هدى الهاشمى مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومى
هدى الهاشمى مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومى
 
واعتبرت أن الابتكار هو أساس تنافسية الدول ويشكل مسألة حاسمة وحيوية فى بقائها واستمرارها وأنه الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحديات المستقبلية وتذليل العقبات التى قد تعترض طريقها. مشيرة إلى أنه أصبح معيارًا من المعايير الرئيسة لمنظومة التميز الحكومى، كما استعرضت "الهاشمى" تجارب وأمثلة حية عن الابتكار التى أظهرت أن رحلة الابتكار تبدأ برؤية واستراتيجية واضحة وتوفير بيئة داعمة لتوليد الأفكار وأنه ليس محصوراً أو مرتبطاً فقط بالتكنولوجيا بل يمكن أن يكون الابتكار بتحقيق نتائج ضخمة بتكلفة بسيطة. 
 
مؤتمر الابتكار الحكومى
مؤتمر التميز الحكومى
 
 
ويُشار إلى أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار فى القطاع الحكومى من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الهادفة إلى تطوير العمل الحكومى، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بحيث تكون حكومة دولة الإمارات فى مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

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