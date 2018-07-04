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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:18 م
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محافظ القاهرة يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم ويمنحهم مبالغ مالية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:35 م
محافظ القاهرة يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم ويمنحهم مبالغ مالية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية
ماجد تمراز
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كرم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، 25 شاب وفتاة وطفل من حفظة القرآن الكريم، من أبناء الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية الموجودة بنطاق محافظة القاهرة، فى إطار تعاون المحافظة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

ومنح المحافظ كل طفل وشاب من الفائزين بالمسابقة، شهادة تقدير ومبالغ مالية رمزية لكل منهك.

وحضر التكريم، وعز فرغل مدير الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

 

 


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