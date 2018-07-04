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مجلس النواب يُنظم محاضرة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى للعاملين به

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:04 ص
مجلس النواب يُنظم محاضرة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى للعاملين به مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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ينظم مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء محاضرة للوعية العاملين بالمجلس بالكشف المبكر عن سرطان الثدى، وذلك بقاعة الشورى الرئيسية ويُحاضر بها عدد من المتخصصين فى هذا المجال.

 

ووجهت الإذاعة الداخلية للمجلس، منذ قليل، عناية العاملين لانعقاد المحاضرة فى موعدها المقرر.

 

وكانت الدكتورة مايا مرسى قد أعربت عن بالغ سعادتها وتقديرها لاستجابة نائبات البرلمان السريعة للمبادرة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بالتبرع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، حيث قامت نائبات مصر فى أقل من 24 ساعة بتجميع ثمن غرفة الجراحة التى تخدم 200 مريضة يوميا من مريضات السرطان.

 


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