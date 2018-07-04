مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور صديق عبد السلام، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

وفى بداية الجلسة أكد الدكتور عبد الغفار على دور الجامعات فى الاهتمام بالأنشطة الطلابية وخاصة خلال فترة الإجازة الدراسية، مشيرًا إلى استعداد معهد إعداد القادة بحلوان لاستقبال الأفواج الطلابية من كل الجامعات للمشاركة فى الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية بالمعهد.

وطالب الوزير رؤساء الجامعات بترشيح عدد 30 طالبا وطالبة من المتميزين و10 من شباب أعضاء هيئة التدريس عن كل جامعة للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الشباب المقرر عقده فى جامعة القــــاهرة يوم الاثنين 16 يوليـو الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى سيتم فيها تكريم عددٍ من الطلاب المتميزين رياضيًا وفنيًا وعلميًا.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أهمية دعم منظومة البحث العلمى داخل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التنسيق مع الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وقرر المجلس تقديم عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM، وأوائل الثانوية العامة، وكذلك أبناء الشهداء والمصابين، بما يتفق مع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك بكل جامعة.

كما اعتمد المجلس الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2018/2019، حيث سيتم تطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على أن تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018، والشريحة الثانية 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، و80% الهندسة، و70% كليتا (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و 62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و 55% باقى الكليات.

كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضاً مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، مرفق بها ايصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.

وأحيط المجلس علماً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة.