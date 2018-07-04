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الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:03 م
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مجلس أوروبا يطالب روسيا بإنهاء تجميد مساهمتها المالية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:32 م
مجلس أوروبا يطالب روسيا بإنهاء تجميد مساهمتها المالية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
ستراسبورغ (أ ف ب)
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 طالب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربورن ياغلاند، روسيا بإنهاء "تجميد مساهمتها المالية" فى المنظمة، الأمر المستمر منذ عام، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الاربعاء.

وقال المتحدث فى رسالة بالانكليزية عبر تويتر أن "رئيس مجلس أوروبا ياغلاند، يشدد على ان تضع روسيا حدا لتجميد مساهمتها المالية فى المنظمة".

وروسيا هى احد المساهمين الرئيسيين الستة فى موازنة مجلس اوروبا مع ايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وتركيا، لكنها قررت نهاية يونيو 2017 تجميد مساهمتها السنوية البالغة 33 مليون يورو، اى نحو عشرة فى المئة من موازنة المنظمة.

وجاءت الخطوة الروسية احتجاجا على قرار للجمعية البرلمانية للمجلس اتخذ فى ابريل 2014 يحرم ممثلى موسكو ال18 حق التصويت ردا على ضمها القرم.

واكد مصدر قريب من المنظمة نهاية يونيو لفرانس برس ان روسيا لم تستأنف منذ عام سداد مساهمتها المالية.

لكن الازمة بين روسيا والمنظمة شهدت اختراقا قبل بضعة اشهر تمثل فى مشاركة برلمانيين روس فى لجنة مكلفة اعداد مدونة سلوك جديدة على صعيد الشفافية ومكافحة الفساد.

 


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مجلس أوروبا

روسيا

إنهاء تجميد المساهمات المالية

أخبار روسيا




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