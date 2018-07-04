مباحث الآداب تضبط مقهى لمزاولة ألعاب القمار بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط مقهى تخصص فى ألعاب القمار بمنطقة العصافرة بشارع 45 بحرى دائرة قسم شرطة أول المنتزة، حيث تم إعدادها لاستقبال ودخول الكافة لمزاولة العاب القمار وتحصيل مبالغ مالية من اللاعبين، مخالفا بذلك القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بهذا الشأن.

وأكدت التحريات السرية التي أشرف عليها العميد محمد منير، رئيس مباحث الآداب بالإسكندرية، وتم ضبط المتهمين وهم "م .ع .ع"، مدير مقهى مون لايت، "أ .ج. ح" مقيم دائرة ثان المنتزة "لاعب"، "ف .م. س" بالماش ومقسم دائرة قسم شرطة كرموز، وسبق ضبطه في فضايا وهي القضية 1326 لسنة 1988 جنح اللبان " لاعب قمار"، القضسة 8369 " لاعب قمار، القضية رقم 48338 جنح أول المنتزة " لاعب قمار، كما تم ضبط "م. ج. ع. أعمال حرة مقسم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، وسبق ضبطه في قضايا 23994 لسنة 2002 جنح سيدى جابر، 369 لسنة 2015 جنح سيدى جابر، 29797 لسنة 2017 جنح باب شرق لاعب قمار، كما تم ضبط ا ا خ صاحب محل كوافير وتم ضبطه في القضية رقم 11237 لسنة 1998، والقضية رقم 3952 لسنة 2001، والقضية رقم 27291 لسنة 2003، والقضية رقم 6837 لسنة 2004، والقضية رقم13325 لسنة 2006، والقضية رقم 45672 لسنة 2008، والقضية رقم 11449 لسنة 2001 " لاعب قمار".

كما تم ضبط "م .ال. ا" أعمال حرة وتم ضبطه في القضية رقم 21000لاعب قمار، "ط .ا .ا" اعمال حرةمقيم دائرة قسم شرطة كرموز، والذى سبق ضبطه في القضية رقم 27821 لسنة 2003 جنح العطارين، والقضية رقم 37602 لسنة 2007، والقضية رقم 6907 لسنة 2018، والقضية رقم 8369 لسنة 2015 جنح سيدى جابر.

وتم ضبط المقهى وبها مبلغ 11565 ألف جنيه، طاولة خشبيه، ترابيزة خشبية خاصة باللعب، 6 كرسى، 10 قشاط ابيض واسود حاص باللعب، 2 نرد وجارى تحويلهم للنيابة.