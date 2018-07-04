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ماكرون يدعو أفريقيا وأوروبا إلى حلول "تفيد الجميع" في ملف الهجرة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:11 م
ماكرون يدعو أفريقيا وأوروبا إلى حلول "تفيد الجميع" في ملف الهجرة ماكرون
أ ف ب
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دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أفريقيا وأوروبا إلى إيجاد حلول "تفيد الجميع" خصوصا حول ملف الهجرة، وذلك فى كلمة أمام 300 مستثمر شاب فى اليوم الثانى من زيارته إلى نيجيريا.

وشرح ماكرون، الذى قال إن القارتين يربطهما "مصير مشترك"، رؤيته إزاء "أزمة المهاجرين" التى يمر بها الاتحاد الأوروبى حاليا والتى لابد من تسويتها "على المدى البعيد" فى افريقيا.

وأوضح ماكرون فى أحد الفنادق الكبرى في لاجوس "علينا مقاومة العواطف على المدى القصير ... والعمل مع الحكومات الافريقية".

واضاف "الرد المستديم هو بناء مستقبل أفضل" فى الدول الافريقية مثل السنغال وساحل العاج ونيجيريا حيث يرحل الشباب "لعدم توافر فرص اقتصادية" على حد قوله. وتابع أن "أوروبا لا يمكنها استقبالهم كلهم"، بينما "نحن بحاجة إلى أن يحقق الأفارقة النجاح فى افريقيا".

وشدد ماكرون مجددا على ضرورة فرض قيود ديموجرافية فى الدول حيث تنجب النساء "سبعة أو ثمانية أطفال" ومكافحة "كل المهربين" الذين يقيمون "علاقات وثيقة مع الارهابيين" الناشطين فى منطقة الساحل.

وكان ماكرون دشن صباحا المركز الفرنسى فى لاجوس ضمن شبكة تضم 832 مدرسة لأكثر من 500 ألف تلميذ فى العالم.

 

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