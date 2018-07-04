قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لاستخراج جثه عربجي غرق بترعة الإسماعيلية

القليوبية نيفين طه

تكثف قوات الإنقاذ النهرى من جهودها لاستخراج جثة عربجى غرق فى ترعة الإسماعيليه أثناء قيامه بغسيل حصانه فخرج الحصان بينما غرق صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من الأهالى بغرق عربجى فى ترعة الاسماعيليه أثناء قيامه بغسل الحصان من شدة الحر وبعد يوم عمل طويل وفوجىء الاهالى بخروج الحصان من الترعه بينما اختفى صاحبه وغرق.

تم اخطار اللواء محمد الالفى مدير ادارة البحث الجنائى فانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية والمقدم احمد عبد العليم رئيس مباحث الخانكه وتبين ان الغريق يدعى ايمن احمد محمود 24 سنه عربجى كان يغسل الحصان الخاص به بعد يوم طويل وعناء من العمل وشدة الحر فغرق بينما خرج الحصان وتكثف أجهزة الانقاذ جهودها لاستخراج الجثه وتولت النيابه التحقيق.