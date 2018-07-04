فيديو وصور.. كواليس وحقائق سفاح شبرا.. الأهالى يسردون تفاصيل الواقعة

تغطية حوادث اليوم السابع

عقب إعلان أجهزة الأمن عن ورود بلاغات من مواطنين أغلبهم سيدات بتعرضهم للطعن من "رجل أسمر يقود سيارة جب حمراء" ونجاح رجال مباحث روض الفرج من تحديد هوية قائد السيارة والقاء القبض عليه خلال ساعات معدودة، وعرضه على النيابة، قامت "اليوم السابع" بجولتها الميدانية بشارع شبرا.

رامي يوسف والشهرة "بوجي" قال : اتسلم عملى بالمقهي بمنطقة "مسرة بشارع شبرا" من 6 صباحا الي 6 المغرب، ومن خلال أصدقائي والجيران، بلغنى ان رجل يقود سيارة جيب النساء بـــ"يغز الحريم" والواقعة حدثت مع سيدات من جيراني، ومنهم حالة عند كنيسة العذراء

وتابع "بوجي" المباحث فرغت كاميرات المحلات والاكشاك و"عرفوه من الكاميرات "

وعلق "بوجي" قائلاً " زمان كان كل واحد ايده في ايد التاني ولكن الان الناس بتخاف تتدخل بدل ما يدخلوا في حوار مالهمش فيه ويجي عليهم الدور"

وقال أحد اصحاب الأكشاك امام بمنطقة مسرة بالقرب من مترو مسرة " احدي مناطق تعدي السفاح علي السيدات" أنه فى الصباح الباكر "سمعت ان عربية جيب حمرا كانت واقفة واللي راكب نزل منها وكان في سيدة واقفة راح ناحيتها وضربها بحاجه حاده، وكان فيه ضحية أخري قبلها بيوم "

وأوضح "الناس صعب تدخل لان الحوار ده الصبح بدري والحركة فى الشارع قليلة ومعاه عربية بيجري بيها"، والسفاح عنده حاله نفسية وعقدة من الحريم، وممكن تحصل من اشخاص مرضي نفسيين، والواضح ان العقدة حريمي، "راجل معاه عربية ومبسوط ايه المشاكلا اللي ممكن تقابله سوي عقدة حريمي "

وقال فتحى صاحب كشك: الواقعة مش عابرة لكن شارع شبرا "الحياه فيه عادية ومطمئنة ومفيش حاجة وبالنسبة للسفاح سمعنا عنه بظروفها".



أحد الأهالي يسرد الوقائع



أحد الأهالي



أحد شهود العيان



الجيران