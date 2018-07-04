عامل يذبح ابنته لغيابها عن البيت فى ابوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ذبح عامل بدائرة مركز ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية نجلته مستخدما سكين بسبب كثرة غيابها عن المنزل .

وكلن اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد هشام مروان مامور مركز ابوصوير، يفيد بتلقيه بلاغ من أحد الأهالى بناحية عزبة نصراللة دائرة المركز يفيد بقيام عامل بذبح ابنته .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة فتاة تدعى "حنان"17 عاما ربة منزل مصابة بجرح ذبحى بالعنق ، ولقيت مصرعها متأثرة باصابتها.

تمكن الرائد أحمد عبداللة رئيس مباحث ابوصوير ، ومعاونيه النقباء أحمد جمال ومحمد ادريس معاونى المباحث ، من القبض على والد المجنى عليها المتهم "المحلاوى.إ.أ"43 عاما عامل ومقيم عزبة نصراللة دائرة المركز ، وبمناقشته اعترف بقيامه بالتعدى على ابنته بالة حادة "سكين" مما أدى إلى مقتلها معللا ذلك بسبب غيابها بصفة مستمرة عن المنزل.

تم التحفظ على المتهم ووالسلاح الابيض"سكين" المستخدم فى الجريمة وتحررالمحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.