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طهران تستدعى سفراء فرنسا وبلجيكا وألمانيا احتجاجا على اعتقال دبلوماسى إيرانى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:59 م
طهران تستدعى سفراء فرنسا وبلجيكا وألمانيا احتجاجا على اعتقال دبلوماسى إيرانى حسن روحانى الرئيس الإيرانى
لندن (رويترز)
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نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية، قولها إنها استدعت سفيرى فرنسا وبلجيكا والقائم بالأعمال الألمانى، احتجاجا على اعتقال دبلوماسى إيرانى فى ألمانيا.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمى قوله "عبر نائب وزير الخارجية الإيرانى عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الشديد على اعتقال دبلوماسى إيرانى وشدد على ضرورة الإفراج عنه فورا وبدون شروط نظرا للحصانة التى يتمتع بها الدبلوماسيون بموجب معاهدة فيينا".

وأضاف أن الاعتقال مخطط للإضرار بالعلاقات الإيرانية الأوروبية ولا سيما فى وقت يزور فيه الرئيس حسن روحانى أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووى الدولى بعد انسحاب واشنطن منه.

 


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