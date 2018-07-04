ضبط 400 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالخانكة

شنت مديرية الطب البيطرى بالخانكة ومجلس المدينة حملة تموينية مكبرة على محلات بيع اللحوم والجزارة بأبو زعبل أسفرت الحملة عن ضبط 400 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشار طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة شارك فيها مسئولى الطب البيطرى والمرافق وأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابة العامة.

وأضاف ربيع، أنه تم المرور على بعض محالات الجزارة والتأكد من الذبح داخل المجازر المخصصة لذلك ووجود تاريخ الذبح والأختام على الذبيحة ووجد 3 كيلو لحم متعفن وتم إعدامه.