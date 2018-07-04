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صور وفيديو..سيدة تتسلق قاعدة تمثال الحرية فى نيويورك والشرطة تخلى المنطقة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:53 م
صور وفيديو..سيدة تتسلق قاعدة تمثال الحرية فى نيويورك والشرطة تخلى المنطقة تمثال الحرية
كتب- هيثم سلامة ووكالات _ تصوير أ.ف.ب
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ذكرت شبكة (سى.إن.إن)، اليوم الأربعاء، أن سيدة تسلقت قاعدة تمثال الحرية فى ميناء نيويورك مما أجبر السلطات على إخلاء الجزيرة.

وقالت الشبكة إن عدة محتجين آخرين اعتقلوا فى وقت سابق بينما كانوا يحملون لافتات تدعو إلى حل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية.

وعلقت سلطات الهجرة سياسة فصل بعض أسر المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأمريكية، ولم يتسن بعد الوصول إلى ممثلين عن إدارة شرطة نيويورك وهيئة المتنزه الوطنى التى تدير متنزه تمثال الحرية للتعقيب.

الشرطة الأمريكية تحاول انقاذ السيدة
الشرطة الأمريكية تحاول انقاذ السيدة

 

الشرطة الأمريكية تصل لموقع السيدة
الشرطة الأمريكية تصل لموقع السيدة

 

الشرطة تحاول انقاذ السيدة
الشرطة تحاول انقاذ السيدة

 

محاولات انقاذ السيدة
محاولات انقاذ السيدة

 

 

 


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