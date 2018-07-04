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الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:08 م
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صور.. وزير الإعلام اليمنى وسفير اليمن بالقاهرة ووفد السفارة يزورون اليوم السابع

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:20 م
صور.. وزير الإعلام اليمنى وسفير اليمن بالقاهرة ووفد السفارة يزورون اليوم السابع الكاتب الصحفى خالد صلاح مع الوفد اليمنى بصالة تحرير اليوم السابع
كتبت : إيمان حنا- تصوير كريم عبد العزيز
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زار الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، والدكتور محمد مارم السفير اليمنى بالقاهرة، ووفد السفارة، مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية والتقوا رئيس التحرير الكاتب الصحفى خالد صلاح، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى، وجمال الشناوى رئيس تحرير موقع دوت مصر، وعدداً من المسئولين التنفيذيين بالمؤسسة.

 

كريم عبد العزيز (2)
جانب من الندوة 

 

 

كريم عبد العزيز (33)

وفد الحكومة اليمنية بمكتب رئيس التحرير ونقاش حول دور الإعلام فى الأزمة اليمنية

 

ضم وفد الحكومة اليمنية الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، والدكتور محمد مارم السفير اليمنى بالقاهرة، وعبد الباسط القاعدى وكيل وزارة الإعلام، وبليغ المخلافى المستشار الإعلامى بالسفارة، وعبد الرقيب منصور المستشار الإعلامى المساعد، الدكتور حمود القدمى رئيس فريق العمل السياسى بالسفارة.

كريم عبد العزيز (9)
الدكتور معمر الأريانى وزير الاعلام اليمنى فى جانب من ندوة اليوم

 

وثمن وزير الإعلام والسفير، خلال لقائهما مع رئيس التحرير، الدور الذى تقوم بِه مؤسسة اليوم السابع فى متابعة وتغطية تطورات الأحداث باليمن وكشف الحقائق والانتهاكات التى تقوم به ميليشيات الحوثى وأشادوا بالتغطية الصحفية التى قامت بها مراسلة اليوم السابع إيمان حنا خلال زيارتها الى اليمن واطلاعها على مجريات الأحداث وجرائم الانقلاب الحوثى والأوضاع الإنسانية وجهود الحكومة الشرعية فى تطبيع الحياة العامة بالمناطق المحررة .

 

 

كريم عبد العزيز (1)

ندوة بمقر اليوم السابع حول تطور الأوضاع باليمن 

 

كريم عبد العزيز (24)
السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد مارم يشرح الأوضاع باليمن

 

 

كريم عبد العزيز (10)
 

 

وعبر عن تقدير الحكومة اليمنية، لدور الإعلام المصرى الداعم للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى.

 

كريم عبد العزيز (28)
وفد الحكومة اليمنية واسرة اليوم السابع 

 

كما عقد الوفد ندوة تناولت آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية فى الملف اليمنى، وكشف الدكتور معمر الإريانى، أن الساعات القليلة القادمة ستشهد تطورا كبيرا بالملف، وأبدوا ترحيبهم بمساعى المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفثس.

كريم عبد العزيز (25)

الدكتور محمد مارم

 

وحرص الكاتب الصحفى خالد صلاح، على اصطحاب الوفد لتفقد صالة التحرير وسير العمل بالمؤسسة، ودورة الأخبار، وأبدى الوفد إعجابه بآلية العمل والمتابعة الخبرية للأحداث المختلفة لحظة بلحظة من خلال موقع اليوم السابع.

 

كريم عبد العزيز (30)
خالد صلاح يصطحب الإريانى ومارم فى جولة بصالة التحرير

 

كريم عبد العزيز (31)
خالد صلاح يشرح دورة عمل الأخبار للوفد اليمنى

 

كريم عبد العزيز (36)
رئيس التحرير ووزير الإعلام اليمنى وسفير اليمن بالقاهرة 

 

 

كريم عبد العزيز (15)
 

 

كريم عبد العزيز (12)
عبد الباسط القاعدى وكيل وزارة الإعلام اليمنى

 

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كريم عبد العزيز (26)

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اليمن

الحكومة اليمنية تزو اليوم السابع

معمر الاريانى

وزير الاعلام اليمنى

الكاتب الصحفى خالد صلاح




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