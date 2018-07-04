video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. لندن تحتجز شخصان داخل مستشفى بعد تسممهما على غرار الجاسوس سكريبال

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:18 م
صور.. لندن تحتجز شخصان داخل مستشفى بعد تسممهما على غرار الجاسوس سكريبال بول ميلز نائب رئيس الشرطة كونستابل
كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

ذكرت مصادر طبية بريطانية، أن شخصين أدخلا مستشفى سالزبورى، وهما فى حالة حرجة بعدما تعرضا لمادة مجهولة فى أميسبورى على بعد بضعة كيلومترات عن المكان الذى وقع فيه الجاسوس الروسى السابق، سيرجى سكريبال، وابنته ضحية محاولة تسميم فى مارس الماضى.

وقالت الشرطة البريطانية بمنطقة ويلتشير، طبقا لصور أبرزتها وكالة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الشخصين يتلقيان علاجا فى مستشفى سالزبورى بعد تعرضهما المفترض لمادة مجهولة، مؤكدة أنها تعتبر الأمر "حادثا كبيرا".

وأضافت "خدمات الطوارئ استدعيت إلى عنوان فى شارع ماجلتون فى إيمزبرى مساء السبت بعدما عثر على رجل وامرأة، وكليهما فى الأربعينيات، فاقدى الوعى فى عقار".

وأوضحت الشرطة أنها اعتقدت فى بادئ الأمر أن الرجل والمرأة ربما تعاطيا مادة مخدرة ملوثة، لكنها أضافت أنها يخضعان لمزيد من الاختبارات.

وتبعد إيمزبرى نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من سالزبري، حيث شعر الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مارس الماضى بمرض شديد بعد تعرضهما للتسميم بغاز أعصاب، وتبادلت حينها السلطات البريطانية والسلطات الروسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحادث.ش

المستشفى المحتجز بها الشخصان
المستشفى المحتجز بها الشخصين

 

مدخل المستشفى فى بريطانيا
مدخل المستشفى فى بريطانيا

 

مؤتمر صحفى لنائب رئيس الشرطة لشرح كواليس تسمم اثنين
مؤتمر صحفى لنائب رئيس الشرطة لشرح كواليس تسمم اثنين

 

نائب رئيس الشرطة كونستابل بول ميلز
نائب رئيس الشرطة كونستابل بول ميلز

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر بريطانية: شخصان بحالة حرجة فى المستشفى على غرار حالة الجاسوس سكريبال

لندن

احتجاز شخصان

مستشفى

تسمم شخصان

الجاسوس سكريبال

سكريبال




لا تفوتك
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة