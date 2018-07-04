صور.. لندن تحتجز شخصان داخل مستشفى بعد تسممهما على غرار الجاسوس سكريبال

كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب

ذكرت مصادر طبية بريطانية، أن شخصين أدخلا مستشفى سالزبورى، وهما فى حالة حرجة بعدما تعرضا لمادة مجهولة فى أميسبورى على بعد بضعة كيلومترات عن المكان الذى وقع فيه الجاسوس الروسى السابق، سيرجى سكريبال، وابنته ضحية محاولة تسميم فى مارس الماضى.

وقالت الشرطة البريطانية بمنطقة ويلتشير، طبقا لصور أبرزتها وكالة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الشخصين يتلقيان علاجا فى مستشفى سالزبورى بعد تعرضهما المفترض لمادة مجهولة، مؤكدة أنها تعتبر الأمر "حادثا كبيرا".

وأضافت "خدمات الطوارئ استدعيت إلى عنوان فى شارع ماجلتون فى إيمزبرى مساء السبت بعدما عثر على رجل وامرأة، وكليهما فى الأربعينيات، فاقدى الوعى فى عقار".

وأوضحت الشرطة أنها اعتقدت فى بادئ الأمر أن الرجل والمرأة ربما تعاطيا مادة مخدرة ملوثة، لكنها أضافت أنها يخضعان لمزيد من الاختبارات.

وتبعد إيمزبرى نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من سالزبري، حيث شعر الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مارس الماضى بمرض شديد بعد تعرضهما للتسميم بغاز أعصاب، وتبادلت حينها السلطات البريطانية والسلطات الروسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحادث.ش



المستشفى المحتجز بها الشخصين



مدخل المستشفى فى بريطانيا



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