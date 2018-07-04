صور.. سامح عاشور يصل أسيوط لحضور حفل ختام معهد المحاماة

أسيوط ـ محمود عجمى

وصل اليوم، الأربعاء، سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، للمشاركة فى احتفالية معهد محاماة أسيوط، والتى تقام بقاعة الدكتور محمود رأفت بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط، بحضور محمد كركاب، ومحمد فزاع، عضوى مجلس النقابة العامة، و محمود درويش نقيب شمال أسيوط وأعضاء مجلسى شمال وجنوب أسيوط، وعددا من شيوخ ورموز المحاماة بالمحافظة.

وقال محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة، أن نقيب المحامين يلقى الكلمة الختامية فى احتفالية ختام محاضرات المعهد، مع عرض أفلام وثائقية عن انجازات مجلس النقابة العامة الأخيرة، وعرض فيلم تسجيلى عن معهد المحاماة بأسيوط من انطلاقه فى 18 يناير الماضى.

وأضاف كركاب، تم عقد آخر محاضرتين لمحامى ومحاميات الجدول العام، تضمنت مراجعة شاملة لجميع المحاضرات التى ألقيت منذ بدء الدراسة بالمعهد، بينما ألقى المحاضرة الثانية تضمنت الحديث عن كيفية وقاية المحامى من أمراض السرطان والفيروسات والأمراض المزمنة، فى إطار اهتمام النقابة بالرعاية الصحية لشباب المحامين والحفاظ على صحتهم.



وصول سامح عاشور لمعهد محاماة أسيوط



وصول سامح عاشور لمعهد محاماة أسيوط