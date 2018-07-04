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الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:11 م
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صور.. المستشارة الألمانية ووزيرة الدفاع تتعهدان بزيادة الانفاق العسكرى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:28 م
صور.. المستشارة الألمانية ووزيرة الدفاع تتعهدان بزيادة الانفاق العسكرى أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين (رويترز)
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تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين، اليوم الأربعاء، بمواصلة زيادة الإنفاق الدفاعى الألمانى بعد سنوات من الخفض التى قلصت استعداد الجيش وأثارت استياء بعض الشركاء فى حلف شمال الأطلسى بينهم الولايات المتحدة.

وأبلغت ميركل المشرعين أنها ترحب بالزيادات المقررة بالفعل فى الإنفاق العسكرى لكنها قالت إن هذا "ليس كافيا بالقطع" إذا ما قورن بنسبة الناتج الإجمالى المحلى الذى تنفقه دول أخرى على دفاعاتها.

ومن أجل اللحاق بالركب تعهدت ميركل وفون دير ليين بزيادة الإنفاق العسكرى ليصبح 1.5 فى المئة من الناتج الإجمالى المحلى بحلول عام 2024. وقالتا إنهما لا تزالان ملتزمتان بتحقيق هدف حلف الأطلسى بإنفاق اثنين فى المئة فى موعد لاحق.

وقالت ميركل للمشرعين "سيكون من قبيل الحمق ألا نكون مستعدين لدفاع التحالف"، وأبلغت فون دير ليين المشرعين أن ألمانيا ستزيد الإنفاق العسكرى فى 2019 بواقع أربعة مليارات يورو ليصل إلى 42.9 مليار يورو فى رابع زيادة سنوية على التوالي. وقالت إن الزيادة ستصل إلى نسبة ثلاثين فى المئة من 2014 إلى 2019.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

 

أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية

 

أنجيلا ميركل تناقش الميزانية
أنجيلا ميركل تناقش الميزانية

 

ميركل ووزيرة الدفاع الألمانية
ميركل ووزيرة الدفاع الألمانية

 


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