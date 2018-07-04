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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:02 ص
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شرطة النقل تواصل حملاتها وتضبط هاربين من أحكام وآخرين بحوزتهم أسلحة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:00 ص
شرطة النقل تواصل حملاتها وتضبط هاربين من أحكام وآخرين بحوزتهم أسلحة صورة أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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تواصل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن الحملات المختلفة خلال 24 ساعة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.

استكملت الإدارة جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة صور الجرائم وكذا المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

أسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن قيام مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط من ضبط المدعو ح. ع. م 19 سنة متلبساً بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد أثناء تواجده بمحطة سكة حديد أسيوط. وعثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة".

كما تمكنت مباحث قسم مكافحة جرائم النشل من ضبط ش. م. ع 31 سنة مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 12 قضية آخرها "سلاح نارى" ومحكوم عليه هارب فى 5 قضايا آخرهم "تبديد" بالحبس لمدة سنة، متلبساً بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء وجودهما بموقف أتوبيسات المؤسسة.

وتمكنت قوات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل أيضاً من ضبط ع. ف. ع 29 سنة أثناء تواجده بموقف أتوبيسات بولاق الدكرور بالجيزة بالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه قضية قضية "سرقة بالإكراه" بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقامت قوات قسم شرطة ثان مترو الأنفاق من بضبط س. ر. ا أثناء تواجده بمحطة حدائق الزيتون.. وبحوزته طبنجة صوت و47 طلقة عيار 9 مم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.


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