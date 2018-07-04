سلامتك تهمنا 2018.. تدريب القيادة الآمنة من جى بى غبور أوتو وهيونداى العالمية للعام الثالث

كتبت: أمانى سمير

فى إطار حرص شركة هيونداى العالمية، وجى بى غبور أوتو – الوكيل الحصرى لسيارات هيونداى فى مصر – على سلامة قائدى السيارات والمشاركة فى الجهود التى تبذلها الدول للتقليل من حوادث الطريق، تنظم جى بى غبور أوتو بالتعاون مع هيونداى للعام الثالث على التوالى حملة القيادة الآمنة فى مصر - سلامتك تهمنا 2018، التى تعمل من خلالها على تدريب سائقى سيارات الركوب والشاحنات وسيارات النقل الجماعى التابعة للشركات والمدارس والجامعات على قواعد القيادة التى تضمن سلامة الراكبين وعودتهم سالمين إلى ذويهم.

تم إطلاق حملة "سلامتك تهمنا" للتدريب على القيادة الآمنة – التى تستمر بدءا من شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018 – خلال فعالية أقيمت بمقر أكاديمية غبور بأبو رواش يوم الأربعاء الموافق 4 يوليو، حضرها عدد من مسئولى جى بى غبور أوتو والشركات التى تتعاون معها للاستفادة من البرنامج.

بدأت فكرة التدريب فى عام 2016 بهدف رفع الوعى بأهمية القيادة الآمنة وتعريف سائقى السيارات بمختلف أنماطهم على أساليب تفادى الحوادث على الطريق حيث تم تدريب عدد من موظفى الشركات وموظفى جى بى غبور أوتو على كيفية التعامل مع أية إخطار على الطرق.

تشارك فى تدريب القيادة الآمنة لهذا العام مجموعة من الشركات والمؤسسات من بينها شركة جهينة ومالفرن كولدج ومدرسة الواحة وآخرين حيث يستهدف التدريب قطاعا متنوعا من العاملين بمختلف القطاعات من بينها قطاع السياحة والمدارس والشركات.

ويشمل التدريب الذى تنظمه شركة سيتك العالمية للتدريب والاستشارات مزيجا من المحاضرات النظرية التى تقدم للحاضرين معلومات عن الإحصاءات الخاصة بالحوادث وأنواعها وكيفية تجنبها وقواعد الصيانة الدورية للسيارات بالإضافة إلى التدريب العملى على الطريق حيث يتسلم المتدربون فى نهاية التدريب شهادة معتمدة من نفس الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA).

تأسست شركة سيتك عام 1998 حيث تعمل فى مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والبيئة وأيضاً تقديم دراسات استشارية فى نفس المجال، ويمتد نطاق عملها بمصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتعتبر شركة سيتك من أكبر مؤسسات التنمية والتطوير فى مصر والوطن العربي، ولقد ساهمت الخبرة التى اكتسبتها الشركة فى غضون السنوات الماضية والتزامها بالقيم والمبادئ اللازمة لإرضاء عملائها فى

حصولها على شهادة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) المعتمدة من المملكة المتحدة وذلك فى عام 2008 لتصبح شركة سيتك أول شركة تدريب معتمدة من (RoSPA) فى مصر حيث يشمل هذا الاعتماد أيضاً حصول المدربين العاملين بالشركة على مستويات عالية ومتقدمة فى كيفية التدريب على القيادة الوقائية.

تتميز الجمعية الملكية لمنع الحوادث بتواجدها ونجاحها على مدى عملها بقطاعات الصحة والسلامة بالمملكة المتحدة الذى يعتمد على 100 عام من الخبرة فى مجال الأمان على الطريق.

جدير بالذكر أنه بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بلغ عدد حوادث الطرق خلال عام 2017 11,098 حادثا، وهو ما يشير إلى انخفاض عدد الحوادث بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق. وبحسب التقرير فإن تحسين شبكة الطرق وزيادة الوعى بقواعد القيادة الآمنة يعد من أهم الأسباب لهذا التحسن فى نسبة الحوادث فى مصر.