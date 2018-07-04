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الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:33 ص
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سفير روسى: قمة بوتين وترامب لن تحل كافة القضايا لكنها ستوضح مسار تطبيعها

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:05 ص
سفير روسى: قمة بوتين وترامب لن تحل كافة القضايا لكنها ستوضح مسار تطبيعها ترامب وبوتين
واشنطن(أ ش أ)
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قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى انتونوف إن اجتماع القمة المرتقب عقده بين الرئيسين الأمريكى والروسى دونالد ترامب وفلاديمير بوتين فى هلسنكى من غير المرجح أن يحل جميع المشاكل فى العلاقات بين البلدين، لكنه سيوضح مسار تطبيعها.

وأضاف انتونوف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، "أن هذا اجتماع مهم جدا بين الزعيمين.. الجميع ينتظر بفارغ الصبر هذا الحدث، حيث أن علاقاتنا مع الولايات المتحدة ليست فى أفضل حال الآن..ومن الواضح أن هذه القمة ستكون بمثابة فرصة جيدة لزعمائنا لمناقشة جميع القضايا التى تهم البلدين".

وتابع "أن هذه القمة فرصة للجلوس معًا والنظر لبعضهم البعض وبدء الحديث، فمن المستحيل التغلب على جميع العراقيل التى تعترض تفاعلنا، لكنها يمكن أن توضح مسار التقدم فى العلاقات الثنائية وفى الشؤون العالمية".

وقال انتونوف "أنا واثق من أن الرئيسين سوف يناقشان قضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأمريكية، وآمل أن تكون مسألة عرض إنشاء مجموعة لأمن الإنترنت من نتائج قمة قادتنا المرتقبة".

 


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