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رئيس وزراء ماليزيا السابق: المحاكمة أفضل فرصة لإثبات البراءة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:40 ص
رئيس وزراء ماليزيا السابق: المحاكمة أفضل فرصة لإثبات البراءة رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الماليزى السابق "نجيب عبد الرزاق"، اليوم الأربعاء، إن محاكمته تعد أفضل خيار من أجل إثبات براءته من الاتهامات الأربعة الموجهة إليه، وذلك عقب الإفراج عنه بكفالة مالية تقدر بـ 250 ألف دولار.

وأضاف عبد الرزاق -خلال مؤتمر صحفى نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- أن "المحاكمة تعد فرصة جيدة لى من أجل تبرئة اسمى عقب التشهير والاتهامات".

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة عبد الرزاق فى الثامن من شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن قاضيًا بالمحكمة العليا فى العاصمة "كوالالمبور" أصدر حكمًا بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق بكفالة مالية تقدر بـ250 ألف دولار وأمره بتسليم جوازى السفر الدبلوماسيين.


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رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته فى اتهامه بخيانة الأمانة واستغلال السلطة

صور.. محاكمة رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرازق فى كوالامبور

نجيب عبد الرزاق

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