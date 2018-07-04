رئيس صندوق التمويل العقارى تكشف تفاصيل تخصيص الوحدات للحاجزين فى إعلانات الحجز

كتب أحمد حسن

صرحت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بأنه قد تم التخصيص لمعظم حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى، المتقدمين للحجز بإعلانات المشروع من 1 : 8، للوحدات تحت التشطيب (الكراسة الحمراء)، ويجرى استكمال التخصيص والتسليم لباقى الحاجزين الذين يقومون بإنهاء إجراءاتهم، وذلك طبقاً للأولويات.

وقالت مى عبدالحميد: بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، فسيتم الانتهاء من تخصيص الوحدات وتسليمها لهم، بنهاية العام الحالى، طبقاً للأولويات، فيما عدا الحاجزين بالأماكن التالية (مدينة 15 مايو – جنوب بورسعيد – مركز الزقازيق – شطا – الزرقا – كفر سعد – كفر الشيخ أرض مصنع القمامة – النوبارية الجديدة)، فسيتم التخصيص لهم فى النصف الثانى من عام 2019، مع موعد انتهاء تنفيذ الوحدات طبقاً للبرامج الزمنية للمشروعات التى أعلنتها الجهات المنفذة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: بالنسبة للحاجزين بالإعلان التاسع، فسيتم الانتهاء من تخصيص الوحدات وتسليمها لهم، بنهاية العام الحالى، فيما عدا الحاجزين بالأماكن التالية (مدينة 6 أكتوبر – فاقوس)، فسيتم التخصيص لهم فى النصف الثانى من عام 2019، مع موعد انتهاء تنفيذ الوحدات طبقاً للبرامج الزمنية للمشروعات، التى وافتنا بها الجهات المنفذة.​