video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الضمان الاجتماعى الإيطالى: نحتاج إلى مهاجرين لدفع رواتب المتقاعدين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:26 م
رئيس الضمان الاجتماعى الإيطالى: نحتاج إلى مهاجرين لدفع رواتب المتقاعدين مهاجرين
أ ف ب
إضافة تعليق

أكد تيتو بويرى رئيس الضمان الاجتماعى الإيطالى أن إيطاليا التى تشهد تراجعا ديموغرافيا تحتاج إلى مهاجرين لدفع رواتب متقاعديها، ما اثار استياء وزير الداخلية ماتيو سالفينى.

وقال بويرى أمام مجلس النواب إنه عبر الحد من تدفق المهاجرين، "سنخسر فى خمسة أعوام عدداً يساوى اليوم (عدد سكان) مدينة مثل تورينو"، اى "700 الف شخص تقل أعمارهم عن 34 عاما خلال ولاية تشريعية" تستمر عادة خمسة أعوام فى إيطاليا.

وفى مواجهة هذا التراجع الديموغرافى الذى يبدو أن "لا أحد يأبه له فى ايطاليا"، أوصى بويرى بالحفاظ على نسبة من المهاجرين القانونيين من شأنها وحدها فى رأيه حفظ توازن الحسابات فى صندوق بدلات التقاعد.

ونبه إلى أن الاصلاح الذى اقترحته الغالبية البرلمانية الجديدة المؤلفة من حزب الرابطة اليمينى المتطرف بزعامة ماتيو سالفينى وحركة خمس نجوم لتسهيل الاحالة على التقاعد، قد يكلف ما بين 18 وعشرين مليار يورو، معتبرا ان من الافضل تخفيف وطأة القانون القديم الذى نص على خفض سن التقاعد وتريد الحكومة الجديدة الغاءه.

ولاحظ بويرى أن ما شهدته ايطاليا فى تاريخها الحديث كان "دون توقعات" الشبان، ففى كل مرة "هناك حكومة تقترح التدخل لصالح المتقاعدين".

وأكد ايضا أن الاقتصاد الإيطالى يحتاج إلى يد عاملة مهاجرة لتولى بعض الاعمال التى يرفض الإيطاليون ممارستها، مثل التمريض والعمل فى القطاع الزراعى.

واثارت هذه المواقف غضب سالفينى، اذ اعتبر فى بيان ان بويرى، الاقتصادى الذى عينته الحكومة السابقة (يسار الوسط)، "يواصل ممارسة السياسة متجاهلا رغبة عدد كبير من الايطاليين فى العمل".

وتساءل "اين يعيش (بويري)، فى كوكب المريخ؟"


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة حقوقية: مئات من أطفال مهاجرون "متروكون لمصيرهم" فى باريس

مالطا تمنع تحليق طائرة تتعقب قوارب المهاجرين غير الشرعيين

وصول الزورق الإسبانى "أوبن آرمز" إلى ميناء برشلونة وعلى متنه 60 مهاجرا

10 أرقام عن المهاجرين المصريين.. تعرف عليها

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعى وانتشال 6 جثث

مهاجرين

إيطاليا

متقاعدين

هجرة غشر شرعية

أخبار إيطاليا




لا تفوتك
النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة