رئيس الأركان السودانى: إقليم دارفور صار آمنًا ومستقرًا وتحت السيطرة الكاملة

الخرطوم (أ ش أ)

قال رئيس الأركان المشتركة بالجيش السودانى، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، إن إقليم دارفور بات آمنًا ومستقرًا وتحت السيطرة الكاملة، منذ انتهاء العمليات المسلحة ودحر المنفلتين قبل نحو عامين.

وأكد عبد المعروف - فى تصريح صحفى أمس الثلاثاء - تمسك القوات المسلحة بإعلان وقف إطلاق النار الشامل، منوهًا بأن النشاطات التأمينية الأخيرة فى منطقة جبل مرة، جاءت لحماية المواطنين وجمع السلاح وفرض هيبة الدولة ومواجهة الانتهاكات التى قامت بها فلول وبقايا المتمردين، التى حاولت إعاقة عملية العودة الطوعية وإفشال الموسم الزراعى.

وقال "واجب القوات المسلحة التصدى لهذه الأعمال الإجرامية وتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الذى تحقق فى دارفور"، مؤكدًا عدم عودة المنطقة لمربع الحرب مرة أخرى.

ودعا رئيس الأركان المشتركة، حاملى السلاح والمتمردين والمنفلتين، إلى مراجعة النفس وجرد الحساب والانحياز لخيار السلام دون شروط.