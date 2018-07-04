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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة التموين: 
 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
وزارة الكهرباء:
 
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
 
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
 
 

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