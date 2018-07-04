دواوين الوزارات × 24 ساعة.. إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التموين:
الدولة تواصل دعمها بإضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين.. "التموين": طرح 20 سلعة مدعمة على البطاقات.. والمصيلحى: تنفيذ القرار الأسبوع بعد المقبل.. وهذه أسعار السلع المطروحة على البطاقات ودعمها
خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية
وزارة الصحة:
"الصحة" ترد على مزاعم قطر بتزايد جرائم الختان بين المصريات.. انخفاض الجريمة لـ60% بين الأجيال الجديدة.. قانونان لتغليظ عقوبات مرتكبيها وتدريس مخاطرها بكليات الطب.. وهالة زايد تؤكد: الرئيس وجه لدعم ملفات المرأة
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وبدأت اختبارات القدرات.. التعليم العالى: 15 ألف طالب حجزوا الاختبارات حتى الآن.. الوزارة تلغى الدورات المؤهلة للاختبارات لاختيار الطلاب الموهوبين.. عميد فنون جميلة حلوان: أسئلة ذكاء ومعلومات عامة وحظر المحمول
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
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