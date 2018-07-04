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حرس السواحل الليبى: إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعى وانتشال 6 جثث

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:01 ص
حرس السواحل الليبى: إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعى وانتشال 6 جثث ليبيا ـ أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى، قطاع طرابس، (الزورق رأس جدير) من إنقاذ عدد (125) مهاجرا غير شرعي، من بينهم (6) أطفال، و (28) امراة كانوا على متن قارب مطاطى غارق، إضافة إلى إنتشال (6) جثث كانت في القارب وحوله.
 
 
وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى، في بيان صحفى، إن قوات حرس السواحل أنقذت عددا من المهاجرين غير الشرعيين باستعمال التنفس الصناعى من قبل طاقم الدورية. 
 
 
وأكد قاسم، أن عملية إكتشاف القارب وبدء إنقاذهم تمت مع الساعة 07:00 صباح الاثنين وذلك على بعد (8) ميل شمال قره بوللي، مؤكدا أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة.
 
 
وأوضح أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 

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