حاول الدفاع عن خطيبته فاعتدوا عليه داخل كمباوند شهير بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفري

اعتدى 4 أشخاص على طالب داخل تجمع سكني شهير بالشيخ زايد، بعد معاتبتهم على معاكستهم خطيبته، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بيده، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة داخل تجمع سكني شهير بالشيخ زايد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، وبين طالب وخطيبته بسبب معاكسة الأشخاص الأربعة لخطيبة الطالب عقب انتهائه من لعب مباراة لكرة القدم.

أسفرت المشاجرة عن إصابة الطالب بجرح قطعي بيده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.