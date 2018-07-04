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الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:10 م
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جيش زيمبابوى يؤكد عدم التدخل فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها آخر الشهر الجاري

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:26 م
جيش زيمبابوى يؤكد عدم التدخل فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها آخر الشهر الجاري عناصر من جيش زيمبابوى
هرارى أ ش أ
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أكد المتحدث باسم جيش زيمبابوي، أوفيرسون موجويسي، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع فى بلاده ليس لها أى دور مباشر للتدخل فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقرر عقدها فى الـ 30 من الشهر الجاري.

ونفى موجويسي، فى مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الزيمبابوية "هراري" ونقله راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية، تقارير مغلوطة أفادت بأن الحزب الحاكم فى البلاد "زانو-بي.اف" سيستغل قوات الدفاع الزيمبابوية للتلاعب فى الانتخابات المقبلة، مشددا على أن الجيش سيقف موقفًا محايدًا ولن يؤثر على عملية الاقتراع التى ستجرى فى جميع أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس زيمبابوى الحالي، إيمرسون منانجاجوا، قد تعهد- فى وقت سابق- بإجراء عملية اقتراع نزيهة وشفافة، بعدما شهدت البلاد أعمال عنف واحتيال خلال الانتخابات السابقة التى جرت فى عهد الرئيس السابق، روبرت موجابي.

 


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التدخل فى الانتخابات الرئاسية




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