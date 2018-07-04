جامعة عين شمس ومحافظة القاهرة يستعدان لمؤتمر "معاً من أجل مصر" بحافلة مكشوفة

كتب محمود راغب

تستعد محافظة القاهرة لإطلاق مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى يأتى مواكباً لاحتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة والعيد القومى لمحافظة القاهرة، اعتباراً من الأحد المقبل 8 يوليو الجارى.



وفى هذا السياق عقد اجتماع موسع بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة و أمين عام المؤتمر ومسئولين من جامعة عين شمس و ممثلين عن الشباب و الرياضة و التربية و التعليم؛ لاستعراض الاستعدادات النهائية لبدء فاعليات المؤتمر الذي يقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته.



وأعقب الاجتماع انطلاق حافلة مكشوفة تحمل علم مصر وشعار المؤتمر"شباب بيحلم ببكره"، طافت الحافلة أرجاء جامعة عين شمس واستكملت مسيرتها لتجوب شوارع القاهرة على أنغام مجموعة من الأغاني الوطنية حاملين علم مصر لجذب الشباب للمشاركة و متابعة فاعليات المؤتمر التي تستمر في الفترة من 12لـ 8 من يوليو الجاري.

وشارك في الاجتماع و الجولة كلا من اللواء محمد الشيخ وسمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس و اللواء مهندس أحمد الدميري مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة والعميد عمرو محمد فكري رئيس حي الوايلي و عبد العظيم صدقي المستشار الإعلامي للمحافظة وعدد من القيادات بالمحافظة و جامعة عين شمس و مديرية الشباب و الرياضة و مديرية التربية و التعليم

ومن المقرر أن يقام المؤتمرالذي يهدف إلى الاهتمام بالشباب و تنمية الوعي الثقافي و الفكري بقضايا المجتمع - بحضور و مشاركة نخبة من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الدكتور أسامه الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية و نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي و الفريق أول مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس و صفوت غطاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة سابقاً و عدد من نجوم الفن و الإعلام و أعضاء البرلمان.