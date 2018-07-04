تعرف على الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو × 7 معلومات

كتب محمود راغب

يكون الملايين بالوطن العربى والعالم على موعد مع شهر استثنائى مع الظواهر الفلكية مرتقب حدوثها خلال شهر يوليو الجارى أبرزها الكسوف الجزئى للشمس ، والخسوف الكلى للقمر .

وفيما يلى ننشر أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر يوليو نستعرضها فى نقاط مبسطة كما يلى ..

1- 6 يوليو : القمر فى التربيع الأخير لشهر شوال لعام 1439 هجريا

2- 12 يوليو : بلوتو فى تقابل مع الأرض والشمس

3- 13 يوليو : كسوف جزئى للشمس يرى فى أستراليا والمحيطين الهادى والهندى

4- 13 يوليو : القمر فى حضيض مداره حول الأرض

5- 19 يوليو : القمر فى التربيع الأول لشهر ذو القعدة لعام 1439 هجريا

6- 27 يوليو : كوكب المريخ فى تقابل مع الأرض والشمس

7- 27 يوليو: خسوف القمر الكلى المرتقب بمصر والوطن العربى