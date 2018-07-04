video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو × 7 معلومات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:24 م
تعرف على الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو × 7 معلومات خسوف القمر
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يكون الملايين بالوطن العربى والعالم على موعد مع شهر استثنائى مع الظواهر الفلكية مرتقب حدوثها خلال شهر يوليو الجارى أبرزها الكسوف الجزئى للشمس ، والخسوف الكلى للقمر .

 وفيما يلى ننشر أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر يوليو نستعرضها فى نقاط مبسطة كما يلى ..

1- 6 يوليو : القمر فى التربيع الأخير لشهر شوال لعام 1439 هجريا

2- 12 يوليو : بلوتو فى تقابل مع الأرض والشمس

3- 13 يوليو : كسوف جزئى للشمس يرى فى أستراليا والمحيطين الهادى والهندى

4- 13 يوليو : القمر فى حضيض مداره حول الأرض

5- 19 يوليو : القمر فى التربيع الأول لشهر ذو القعدة لعام 1439 هجريا

6- 27 يوليو : كوكب المريخ فى تقابل مع الأرض والشمس

7- 27 يوليو: خسوف القمر الكلى المرتقب بمصر والوطن العربى


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معهد البحوث الفلكية: العالم يشهد طفرة فى صناعة التليسكوبات الفضائية

معهد البحوث الفلكية: بعد غد "الانقلاب الصيفى" وأطول أيام العام

رئيس معهد البحوث الفلكية: غدا الثلاثاء هلال رمضان يكتمل بدرا

الفلك

القمر

الخسوف

الكسوف

كسوف الشمس

خسوف القمر




لا تفوتك
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة