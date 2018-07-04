ترامب يتهم أوباما بمنح 2.5 ألف إيرانى الجنسية الأمريكية

وكالات الأنباء

استأنف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على سلفه باراك أوباما، متهما إياه بمنح 2.5 ألف إيرانى الجنسية الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكر ترامب فى تغريدة منشورة على حسابه فى "تويتر" أمس: "تبين للتو أن إدارة أوباما منحت، أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق النووى الفظيع، 2.5 ألف إيرانى، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، الجنسية الأمريكية. كم كان ذلك أمرا كبيرا وسيئا!"

وتأتى هذه الانتقادات، على ما يبدو، تعليقا على تقرير نشرته قناة "فوكس نيوز" ونقلت فيه عن رئيس لجنة الشؤون النووية فى مجلس الشورى الإيرانى، مجتبى ذو النور، قوله، فى حديث إلى صحيفة "اعتماد" الحكومية، إن تلك الخطوة كانت بمثابة هدية من أوباما إلى كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأشار المسؤول الإيرانى، حسب "فوكس نيوز، إلى أن قرار أوباما أثار نوعا من السباق بين المسؤولين الإيرانيين الذين كان أطفالهم يرغبون فى الاستفادة منه.