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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:25 م
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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:18 م
تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس أسامة الهادى، 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 

 


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